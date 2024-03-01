В Сибири жители одевают бездомную собаку в разные наряды, чтобы она пережила холода

Жители Сургута подбирают для бездомной собаки разные наряды, чтобы она пережила холода.

Собака давно живет со своими сородичами на улице города. Больше всего она проводит время с псом, который есть почти на каждом кадре, сообщает "Правила жизни".

Очевидец рассказала, что одежду собаке дали потому, что она на морозе "тряслась как осиновый лист". Собаке дали куртку, шарф и даже надели на лапы варежки.

Образы модница меняет почти каждый день. Внимательные очевидцы следят за погодой и подбирают ей наряды исходя из температуры за окном. Так, например, когда в городе потеплело, на собаку надели черный жилет. Помимо этого, у модницы есть еще белый жилет, поло с красным воротником и "свитер Данилы Багрова".

Жители Сургута отмечают, что в приют ее не забирают, так как она чипированная.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Хатико ждет добрых и заботливых рук.

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