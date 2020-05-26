В сибирских регионах этим летом будут бушевать ураганы

«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — предупреждают эксперты.
Накануне в Свердловской области тоже был ураган. Жертвами непогоды стали три человека, пишет znak.com. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что без света в регионе осталось более 100 тыс. человек. Ликвидацию последствий урагана глава области взял под особый контроль.
Прогноз климатолога
Летом в России участятся природные катаклизмы — на страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев. Природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны.