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Жизнь

В сибирских регионах этим летом будут бушевать ураганы

Ученые прогнозируют увеличение количества смерчей и ураганов в средней полосе России и Сибири в этом году, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Смерч.
Смерч.
unsplash.com

«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — предупреждают эксперты.

Накануне в Свердловской области тоже был ураган. Жертвами непогоды стали три человека, пишет znak.com. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что без света в регионе осталось более 100 тыс. человек. Ликвидацию последствий урагана глава области взял под особый контроль.

Прогноз климатолога

Летом в России участятся природные катаклизмы — на страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев. Природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны.

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