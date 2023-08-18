В сибирском аэропорту отменили празднование Дня воздушного флота. Причины

Однако торжественное мероприятие, которое включало в себя выставку самолетов на перроне иркутского аэропорта не состоится.
Ежегодное празднование отменено из-за увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях, большой загруженности авиаузла, а также отсутствия свободных воздушных судов.
До отмены планировалась выставка вертолетов Ми-8, самолетов Ту-154, Ан-24 и Ил-76. Можно было посмотреть все самолеты и вертолеты, на которых отрабатывают навыки будущие радиоинженеры и бортпроводники, студенты университета гражданской авиации.