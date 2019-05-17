В сибирском детском центре заработала игровая комната с тюремной камерой-одиночкой

В соцсетях пользователи шутят, что теперь дети могут тренировать технику побега из тюрьмы и петь детский шансон.
«Наконец-то! А то ходят непуганые с детства на митинги всякие…», — написал один из комментаторов.
В центре Happy Land изданию пояснили, что планировали открыть игровую зону в виде полицейского участка, но еще не успели закончить ее оформление и не повесили вывеску, пишет znak.com.
В детском развлекательном центре в Абакане появилась игровая зона, имитирующая одиночную камеру https://t.co/fUeLrHfYFy pic.twitter.com/pfz2WpMHTJ— breakingmad (@breakingmad_) 16 мая 2019 г.
Представитель развлекательного центра рассказала, что раньше на этом месте была игровая зона ДПС, но ее решили перестроить, поскольку «аттракцион „Полиция“ набирает популярность у посетителей заведения».
«Наш руководитель увидела это в Таиланде, она оттуда привозит идеи», — прокомментировали в развлекательном центре.