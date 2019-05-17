В сибирском детском центре заработала игровая комната с тюремной камерой-одиночкой

В Абакане (Хакасия) в детском центре Happy Land открылась игровая зона, имитирующая одиночную тюремную камеру, пишет « Сибирь.Реалии ».

В соцсетях пользователи шутят, что теперь дети могут тренировать технику побега из тюрьмы и петь детский шансон.

«Наконец-то! А то ходят непуганые с детства на митинги всякие…», — написал один из комментаторов.

В центре Happy Land изданию пояснили, что планировали открыть игровую зону в виде полицейского участка, но еще не успели закончить ее оформление и не повесили вывеску, пишет znak.com.

В детском развлекательном центре в Абакане появилась игровая зона, имитирующая одиночную камеру https://t.co/fUeLrHfYFy pic.twitter.com/pfz2WpMHTJ — breakingmad (@breakingmad_) 16 мая 2019 г.

Представитель развлекательного центра рассказала, что раньше на этом месте была игровая зона ДПС, но ее решили перестроить, поскольку «аттракцион „Полиция“ набирает популярность у посетителей заведения».