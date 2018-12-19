В сибирском городе коммунальщики покрасили горку белой краской

Жители кузбасского города Мыски пришли покататься на горке, но обнаружили, что она выкрашена белой краской. Видимо для того, чтобы снег был белого цвета, а не «с черна».

Местные жители сняли видео про окрашенную горку, пишет vashgorod.ru.

Мэр Мысков Дмитрий Иванов прокомментировал произошедшее:

Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение.

Детская площадка-призрак

Кузбасс в последнее время бьет все рекорды по смекалке чиновников — например, история с детской площадкой-призраком в Междуреченске. В ноябре неизвестные поставили во дворе жилого дома детскую площадку. Затем сняли все это на камеру, а площадку разобрали и увезли. Автор видео предположил, что так чиновники сдают свои отчеты. Мол, вот, площадка детская есть, все в порядке.

Однако в администрации Междуреченска говорят, что дело было не так. Там заявили, что таким образом проводили какой-то тест, вроде как примеряли, подойдет площадка двору или нет.