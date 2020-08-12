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12 августа
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Жизнь

Глава Минздрава ответил критикам российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал критические высказывания об отечественной вакцине от COVID-19 из-за рубежа безосновательными.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

По мнению Мурашко, зарубежные коллеги, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, «пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», цитирует министра «РИА Новости».

Министр напомнил, что многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Однако, подчеркнул он, платформа, на которой создавали вакцину в России, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других препаратов.

«Если, скажем, говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась в зарубежных странах, то были публикации — можете их сами найти, — что часть вакцин вышла без доклинических исследований, а непосредственно сразу использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило», — объяснил Мурашко.

Что касается сроков, то первые упаковки вакцины выпустят в течение двух недель, рассказал глава ведомства. Вакцинация будет добровольной для всех, в том числе для медиков.

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