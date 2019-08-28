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28 августа
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Жизнь

В Сколково создадут искусственный интеллект и помогут врачам

В Сколково открылась лаборатория для разработки искусственного интеллекта в медицине, сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний».

Сколково.
Сколково.
sk.ru

«Сколково» и «НБМЗ» «Медицинские знания» открывают совместную лабораторию по условиям соглашения о сотрудничестве — организации подписали его в июне.

Лаборатория должна стать базой для разработки новых продуктов и перспективных технологий, которые будут внедряться в российскую систему здравоохранения и предлагаться за рубеж.

На базе Сколково займутся разработкой и апробированием решений для искусственного интеллекта. Это поможет в будущем автоматизировать принятие врачебных решений и повысить точность в постановке диагнозов, считает гендиректор фонда Международных медицинских кластеров Михаил Югай.

Новая лаборатория начнет работу в сентябре 2019 года. Эксперты предполагают, что Россия может стать лидером по применению искусственного интеллекта в здравоохранении и к 2023 году выйти со своими технологиями на мировой рынок.

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