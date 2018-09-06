В Славгороде и Яровом запустили вещание «Дорожного радио»

«Дорожное радио» входит в ТОР-3 радиостанций в России по ежедневной, еженедельной аудитории слушателей и доле рынка по аудитории: ежедневно радиостанцию слушают около 10 миллионов человек. При этом «Дорожное радио» лидирует по ежедневной аудитории среди населения страны в возрасте 35 лет и старше*. В эфире радиостанции — душевные песни, актуальная дорожная информация и полезные передачи. Идея единого радиовещательного пространства отражена в слогане «Дорожного радио» «Вместе в пути!».

«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде Фото: myaltai.com

Славгород был основан в 1910 году, статус города получил в 1914 году. Расположен между озёрами Сикачи и Большим Яровым, которое является самой низкой точкой Алтайского края, в северо-западной части Алтайского края, в центре Кулундинской степи. Расстояние от Барнаула — более 400 километров. Город Яровое расположен на берегу Большого Ярового озера в 18 км от границы с Казахстаном. Яровое носит неофициальный статус «летней столицы Алтая». В летний период население Ярового увеличивается примерно на пять-десять тысяч человек за счет отдыхающих из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. Такой наплыв туристов объясняется близостью города к солёным и пресным озёрам, вода и грязь которых имеет оздоравливающий эффект. С появлением вещания «Дорожное радио» в Славгороде и Яровом потенциальная аудитория на Алтае увеличилась почти на 60 тысяч человек.

«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде Фото: myaltai.com

«Дорожное радио» звучит более чем в 670 городах России, а также на всех основных дорожных магистралях и автодорогах регионального и местного значения, общая протяженность которых оценивается Росавтодором в 1,1 миллиона километров. Где бы вы не находились — дома, на работе, на улице или в пути — «Дорожное радио» сопровождает Вас и дарит хорошее настроение! В Барнауле «Дорожное радио» вещает на частоте 88,3 FM. «Дорожное радио» входит в состав «Европейской медиагруппы». Сайт радиостанции: www.dorognoe.ru

* Mediascope, Radio Index — Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

Источник: myaltai.com