В словацком лесу кабаны раскопали уникальный клад

В лесу Словакии стадо диких кабанов, роясь в земле, раскопало огромное количество старинных монет.

Лежавшие на поверхности монеты среди кабаньих следов заметила гулявшая в лесу семейная пара. Супруги связались с археологами и три часа дожидались прибытия специалистов, пишет polit.ru.

В результате совместных усилий археологам удалось раскопать клад — на двух квадратных метрах они обнаружили более 1600 серебряных и две золотые венгерские монеты конца XV — начала XVI веков.

Человек, зарывший клад, очень спешил — яма была сравнительно неглубокой и от поверхности кувшин с монетами отделял тонкий слой почвы.

Согласно словацкому законодательству, семейная пара, сообщившая о кладе, получит вознаграждение в размере 10% от стоимости находки. Правда, стоимость находки еще не названа.