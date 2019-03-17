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Жизнь

В смерти Юлии Началовой нашли неожиданную закономерность

Певица Юлия Началова стала пятым умершим участником российского реалити-шоу «Последний герой», сообщила Lenta.ru.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
www.instagram.com/julianachalova

Внимание на эту закономерность обратили журналисты «Комсомольской правды». Больше всего умерших участников — в четвертом сезоне шоу. Их трое — Жанна Фриске, Кирилл Толмацкий (Децл) и теперь Юлия Началова.

По разным причинам умерли и несколько участников других сезонов — Вера Глаголева, Крис Кельми и ведущий Сергей Бодров младший. Все они были довольно молодыми. Самому старшему Кельми исполнилось 63 года, Глаголевой — 61. Остальным — от 40 лет и младше.

«По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников „Последнего героя“. Что это, проклятье или страшное совпадение?» — отмечается в материале, опубликованном на сайте «Комсомолки».

О смерти 38-летней Началовой стало известно 16 марта. Сообщалось, что причиной смерти певицы стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако отец Началовой заявил, что она скончалась из-за абсцесса.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга, ей было 40 лет.

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