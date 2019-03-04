В собственном доме найден мертвым 49-летний солист The Prodigy

Солиста всемирно-известной группы The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым 4 марта в собственном доме, сообщает РБК со ссылкой на британские таблоиды.

К моменту прибытия полиции вокалист The Prodigy уже был мертв. Полиция не считает его смерть «подозрительной», цитирует The Sun слова представителя правоохранительных органов.

Точную причину смерти власти не сообщили.

14 июля у The Prodigy было запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. Группа The Prodigy была образована в 1990-м году, и сначала Флинт был в группе танцором. В 1996-м году впервые попробовал себя в качестве вокалиста.