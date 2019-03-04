Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В собственном доме найден мертвым 49-летний солист The Prodigy

Солиста всемирно-известной группы The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым 4 марта в собственном доме, сообщает РБК со ссылкой на британские таблоиды.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

К моменту прибытия полиции вокалист The Prodigy уже был мертв. Полиция не считает его смерть «подозрительной», цитирует The Sun слова представителя правоохранительных органов.

Точную причину смерти власти не сообщили.

14 июля у The Prodigy было запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. Группа The Prodigy была образована в 1990-м году, и сначала Флинт был в группе танцором. В 1996-м году впервые попробовал себя в качестве вокалиста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость