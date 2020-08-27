В состав экипажей самолетов предложили включить врачей

Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России, сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо, указано в письме.

В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета.

При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов, пишет .

Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.