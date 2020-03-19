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Коронавирус

Суперудаленка и сосед с перфоратором. В соцсетях шутят про коронавирус и беспощадный карантин

Из-за вспышки коронавируса многие компании, банки, вузы и школы России ушли на карантин. А некоторым россиянам пришлось самоизолироваться. Пользователи соцсетей, как всегда, не унывают и публикуют шутки и мемы по этому поводу. Лучшие — в подборке altapress.ru.

Работа из дома.
Работа из дома.
unsplash.com

После недели карантина:

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