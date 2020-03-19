Суперудаленка и сосед с перфоратором. В соцсетях шутят про коронавирус и беспощадный карантин

Мне кажется, эта массовая история с работой из дома и самоизоляцией - это наша общая детская мечта чтобы разрешили в школу не ходить, когда ты на самом деле не болеешь, и можно быстро сделать уроки и посреди дня пойти играть в приставку с друганом у которого тоже предки добрые.