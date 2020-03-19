Суперудаленка и сосед с перфоратором. В соцсетях шутят про коронавирус и беспощадный карантин

Не удивлюсь, если многочисленное поколение детей, рождённых в эти 20-ые годы через 15-20 лет будут называть "корониалы" — в честь всплеска рождаемости, порождённого тем, что люди, напуганные коронавирусом, сидели дома, никуда не ходили, и не знали, чем себя занять.— context meister (@contextmeister) March 13, 2020
Что значит "не хочу на карантин"? Все хотят, не выдумывай! Карантин — это счастье! Часики-то тикают. Дал бог работёнку, даст и удалёнку— Данил Шадрин (@mr_benedetti) March 18, 2020
Я и так всегда удалённо работал. Хочу перейти на суперудалёнку (не работать вообще)— Чилик (@Chilikto) March 16, 2020
Наконец-то правительство придумало, как нам какое-то время не общаться с людьми, которые только что приехали из Европы.— Денис Чужой (@fe_city_boy) March 12, 2020
Самоизоляция это— Андрей Коняев (@a_konyaev) March 16, 2020
Обычный человек: так, сейчас настрою удаленный доступ, буду работать, чай пить. Сериалы выбрал, кино посмотрю, книги почитаю. Лайтовый такой апокалипсис
Сосед с перфоратором: ЭТО НЕ МЕНЯ ЗАПЕРЛИ С ВАМИ ЭТО ВАС ЗАПЕРЛИ СО МНОЙ
Мне кажется, эта массовая история с работой из дома и самоизоляцией - это наша общая детская мечта чтобы разрешили в школу не ходить, когда ты на самом деле не болеешь, и можно быстро сделать уроки и посреди дня пойти играть в приставку с друганом у которого тоже предки добрые.— Алисонька (@_vanswan) March 15, 2020
После недели карантина:
Ребята, в это сложное время мы должны поддерживать друг друга и те кто сидят дома на карантине должны кидать мемы поддержки, тем кто ходит на работу— polovina (@polovinapolovin) March 17, 2020