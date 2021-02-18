В соцсетях бурно обсуждают гибель лошади, содержавшейся в приюте для животных в Барнауле

Бурю эмоций и сотни комментариев в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте» вызвала информация о гибели лошади, содержавшейся в одном из помещений приюта для животных «Ласка». Подписчики группы обсуждали сам приют, обращение с животными вообще и с конкретной лошадью в частности. В дальнейшем хозяйка погибшего животного объяснила ее смерть болезнью.

Несколько человек сообщили в группу, что в приюте «Ласка» якобы «в страшных мучениях погибла лошадь». Сообщение, поступившее в группу 17 февраля, вызвало более 400 комментариев.

Многие обсуждали (и осуждали) приют, полагали, что гибель животного — результат неудовлетворительного к ней отношения. Возмущались, что лошадь содержали в неотапливаемом помещении.

Однако к вечеру хозяйка погибшей лошади (ее имя не называется), сообщила: животное умерло из-за отека легких, спасти ее было невозможно. А в отапливаемом помещении лошади не нуждаются.

Комментарий хозяйки лошади: