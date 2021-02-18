В соцсетях бурно обсуждают гибель лошади, содержавшейся в приюте для животных в Барнауле

Несколько человек сообщили в группу, что в приюте «Ласка» якобы «в страшных мучениях погибла лошадь». Сообщение, поступившее в группу 17 февраля, вызвало более 400 комментариев.
Многие обсуждали (и осуждали) приют, полагали, что гибель животного — результат неудовлетворительного к ней отношения. Возмущались, что лошадь содержали в неотапливаемом помещении.
Однако к вечеру хозяйка погибшей лошади (ее имя не называется), сообщила: животное умерло из-за отека легких, спасти ее было невозможно. А в отапливаемом помещении лошади не нуждаются.
Комментарий хозяйки лошади:
Да, лошадь моя. Мне тяжело, я потеряла не только любимое животное, но и значительные для меня средства. Помимо этой лошадки, у нас имеется еще 4 лошади. Все привиты, содержатся в нормальных условиях, имеют ветеринарные паспорта, регулярно осматриваются ветеринарными врачами.
При вскрытии данной лошадки обнаружилась сердечная недостаточность, на фоне которой развился отек легких. К сожалению, спасти кобылу было невозможно.
По поводу помещения. Зачем коню отапливаемое помещение? Чтобы его всю жизнь в шубе держать потом? Это не арабский скакун из знойной Аравии, а лошадь, рожденная в Алтайском крае, лето проведшая в полях с матерью, с осени жившая у меня.
Днем лошади гуляли, имели постоянный доступ к сену. В конюшню заводились только на ночь. Вечером все получали по пайке овса, сена, и когда имелась возможность — овощи, фрукты.