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Жизнь

В соцсетях бурно обсуждают гибель лошади, содержавшейся в приюте для животных в Барнауле

Бурю эмоций и сотни комментариев в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте» вызвала информация о гибели лошади, содержавшейся в одном из помещений приюта для животных «Ласка». Подписчики группы обсуждали сам приют, обращение с животными вообще и с конкретной лошадью в частности. В дальнейшем хозяйка погибшего животного объяснила ее смерть болезнью.

Лошадь, содержавшаяся в приюте.
Лошадь, содержавшаяся в приюте.
vk.com/barneos22

Несколько человек сообщили в группу, что в приюте «Ласка» якобы «в страшных мучениях погибла лошадь». Сообщение, поступившее в группу 17 февраля, вызвало более 400 комментариев.

Многие обсуждали (и осуждали) приют, полагали, что гибель животного — результат неудовлетворительного к ней отношения. Возмущались, что лошадь содержали в неотапливаемом помещении.

Однако к вечеру хозяйка погибшей лошади (ее имя не называется), сообщила: животное умерло из-за отека легких, спасти ее было невозможно. А в отапливаемом помещении лошади не нуждаются.

Комментарий хозяйки лошади:

Да, лошадь моя. Мне тяжело, я потеряла не только любимое животное, но и значительные для меня средства. Помимо этой лошадки, у нас имеется еще 4 лошади. Все привиты, содержатся в нормальных условиях, имеют ветеринарные паспорта, регулярно осматриваются ветеринарными врачами.

При вскрытии данной лошадки обнаружилась сердечная недостаточность, на фоне которой развился отек легких. К сожалению, спасти кобылу было невозможно.

По поводу помещения. Зачем коню отапливаемое помещение? Чтобы его всю жизнь в шубе держать потом? Это не арабский скакун из знойной Аравии, а лошадь, рожденная в Алтайском крае, лето проведшая в полях с матерью, с осени жившая у меня.

Днем лошади гуляли, имели постоянный доступ к сену. В конюшню заводились только на ночь. Вечером все получали по пайке овса, сена, и когда имелась возможность — овощи, фрукты.

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