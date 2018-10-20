Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
58

В соцсетях обсмеяли несостоявшуюся дуэль между Навальным и главной Росгвардии

Алексей Навальный предложил главе Росгвардии Виктороу Золотову выйти на дебаты. Глава ведомства заявил, что вызывает Навального на «что-то другое» (дуэль). Несостоявшийся поединок стал поводом для шуток в сети.

Дуэль
Дуэль
Илья Репин, СС0 via Wikimedia Commons

В своем видеоролике Навальный отмечал, что, согласно правилам дуэли, он имеет право выбрать оружие. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала», — говорил оппозиционер.

19 октября Золотов заявил, что отказывается от предложенной Навальным формы поединка — дебатов — так как он приглашал его «на другое». При этом он признался, что не смотрел видеообращение оппозиционера.

Несостоявшийся поединок взволновал соцсети.

Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко, что Золотов приглашал оппозиционера на спортивный поединок. «Мягко говоря, Навальный струсил… Отметим, что Виктору Золотову — 64 года, возраст уже почтенный. А здоровому и полному сил несистемному оппозиционеру Алексею Навальному — 42 года», — написал Коротченко в своем ЖЖ.

С чего все началось

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз, пишет «Новая газета».

Виктор Золотов, вызвавший Навального на поединок, и законопроект о дуэльном кодексе. Что происходит?
Политика

В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.

Позже глава Росгвардии генерал Виктор Золотов заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать» и вызвал Навального на поединок.

В своем видеообращении, размещенном на сайте Росгвардии, официальный представитель власти обвинил основателя ФБК (называя его «господин Навальный») в клевете и вызвал того на поединок, пообещав сделать из оппозиционера «отбивную».

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил генерал.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка