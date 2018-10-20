В соцсетях обсмеяли несостоявшуюся дуэль между Навальным и главной Росгвардии

Алексей Навальный предложил главе Росгвардии Виктороу Золотову выйти на дебаты. Глава ведомства заявил, что вызывает Навального на «что-то другое» (дуэль). Несостоявшийся поединок стал поводом для шуток в сети.

В своем видеоролике Навальный отмечал, что, согласно правилам дуэли, он имеет право выбрать оружие. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала», — говорил оппозиционер.

19 октября Золотов заявил, что отказывается от предложенной Навальным формы поединка — дебатов — так как он приглашал его «на другое». При этом он признался, что не смотрел видеообращение оппозиционера.

Несостоявшийся поединок взволновал соцсети.

С другой стороны, благородные у нас в 1917 году закончились, и Золотов, вызывая Навального, имел ввиду не дуэль по имперскому кодексу, а, скорее, «пойдём выйдем».



И тут ответ «давай лучше подебатируем» выглядит как трусость. Пацанская этика не предполагает альтернативы мордобою — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 19 октября 2018 г.

Дуэль - это поединок. С оружием. НО ВЕДЬ СЛОВА РАНЯТ!

Ихний, экспресо, звОнит. Вам ведь физически больно?! Вот! Так что дебаты - это очень опасный вид дуэли! Но Золотов заранее сдался. — Tania Felgengauer (@t_felg) 19 октября 2018 г.

#Золотов, я вызываю вас на дуэль по танцам древнего племени Мумба-Юмба! Под песню Rolling Stones "Satisfaction"! Время пошло. — Mary Moroz (@pifchik77) 19 октября 2018 г.

За отказ от поединка был чреват негативными последствиями от имиджа труса и общественного порицания, до исключения с военной службы без каких либо положенных льгот (в нашем Отечестве в конце XIX в. это практиковалось). — Alexander Ivanov (@elite_inc) 19 октября 2018 г.

При всём уважении к Навальному должна признать, что Алексей поступил нечестно по отношению к Золотову, предложив в качестве дуэли дебаты. Как можно вести дуэль с безоружным? — Тётя Роза (@Anakoyher) 19 октября 2018 г.

Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко, что Золотов приглашал оппозиционера на спортивный поединок. «Мягко говоря, Навальный струсил… Отметим, что Виктору Золотову — 64 года, возраст уже почтенный. А здоровому и полному сил несистемному оппозиционеру Алексею Навальному — 42 года», — написал Коротченко в своем ЖЖ.

С чего все началось

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал свое расследование о закупках продовольствия для солдат Росгвардии по завышенным ценам. После того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту), по данным ФБК, выросли в несколько раз, пишет «Новая газета».

В Росгвардии тогда назвали расследование «сфальсифицированным и провокационным». По их словам, при сопоставлении цен в госзакупках Навальным не были учтены такие показатели, как сезонность, страна происхождения товара, издержки на транспортировку и проведение экспертизы продовольствия и многое другое.

Позже глава Росгвардии генерал Виктор Золотов заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать» и вызвал Навального на поединок.

В своем видеообращении, размещенном на сайте Росгвардии, официальный представитель власти обвинил основателя ФБК (называя его «господин Навальный») в клевете и вызвал того на поединок, пообещав сделать из оппозиционера «отбивную».

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил генерал.