В соцсетях обсуждают строительство нового участка трамвайных путей в Барнауле

Паблик «Барнаульский горэлектротранспорт» инициировал обсуждение строительства трамвайной перемычки между ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского в Барнауле.

Новый участок путей по пр. Строителей сможет разгрузить сам проспект, а также Павловский тракт, отмечается в посте группы.

Длина перемычки составит 1,748 км, рассчитал Александр Нестеренко, опытный работник «Горэлектротранса». Ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках на обособленном полотне 8,8 метров, а при отсутствии опор в междупутье 7 метров (согласно СНиП 2.05.09. -90 «Трамвайные и троллейбусные линии»).



При этом время в пути из новых микрорайонов (ул. Попова — ул. Власихинская) в центр сократится с 50−55 минут до 38−40 минут.

Чтобы увеличить провозную способность, авторы инициативы предлагают использовать составы из двух трамваев.

Приблизительная стоимость работ составит 140 млн. рублей.

В сообществе полагают, что администрация Барнаула могла бы заявить этот проект для участия в одной из федеральных программ.

Что такое паблик «Барнаульский горэлектротранспорт»

«Интернет сообщество граждан, неравнодушных к электротранспорту», — так описывают тему паблика его создатели. Его цели: привлечение внимание к проблемам электротранспорта в Барнауле и недопущение его ликвидации.

В блоках с контактами сообщества стоят ссылки на профили общественника Игоря Берга, историка Данила Дегтярева и других.