В соцсетях сообщают о мошенниках, которые обманывают барнаульцев при покупке цветов

6 марта девушка позвонила в барнаульский цветочный салон по телефону, указанному в 2Гис. Ее заказ принял мужчина, попросил внести оплату. С другого номера прислали реквизиты, и девушка перевела деньги.
На следующий день, когда горожанка попросила цветочный салон прислать подтверждение доставки, выяснилось, что о ее заказе ничего не знают. Продавец салона рассказал о мошенниках, которые каким-то образом принимают заказы от лица компании.
Сообщается, что сотрудники магазина написали заявление в полицию.