Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В соцсетях сообщают о мошенниках, которые обманывают барнаульцев при покупке цветов

Жительница Барнаула рассказала, что ее обманули при заказе цветов. По ее словам, появились мошенники, которые принимают заказы от лица компании, торгующей цветами. Информацию об этом опубликовал Barnaul 22.

Цветы.
Цветы.
СС0

6 марта девушка позвонила в барнаульский цветочный салон по телефону, указанному в 2Гис. Ее заказ принял мужчина, попросил внести оплату. С другого номера прислали реквизиты, и девушка перевела деньги.

На следующий день, когда горожанка попросила цветочный салон прислать подтверждение доставки, выяснилось, что о ее заказе ничего не знают. Продавец салона рассказал о мошенниках, которые каким-то образом принимают заказы от лица компании.

Сообщается, что сотрудники магазина написали заявление в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость