В соцсетях восхищаются трогательной фотографией кота, спасенного из горящего дома в Новосибирске

Фотограф сообщил, что кота благополучно передали хозяевам.
Запечатленный на снимке Илья Александров рассказал vn.ru, как нашел и вытащил кота:
«Услышал, что где-то мяукает. Пополз по полу, нашел дырку в полу. Он оттуда мяукает. Позвал его, он вылез. А я дальше на свежий воздух»
«Коту счастья, пожарнику уважение», «Человек с добрым сердцем!», «Благородная работа», — пишут пользователи в сообществе «Типичный Новосибирск».
Кто-то обращает внимание на спокойствие кота: «Выглядит так, как будто это он спасателя вывел», «У рыжей морды вид такой, как будто всё так и задумано».