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Жизнь

В соцсетях восхищаются трогательной фотографией кота, спасенного из горящего дома в Новосибирске

Новосибирский фотограф Виктор Боровских сделал снимок спасателя, который выносит из горящего дома белого кота. Этот кадр разлетелся по социальным сетям и СМИ. Интернет-пользователи восхищаются мужеством пожарного и спокойствием кота на снимке.

Один день в пожарной части.
Один день в пожарной части.
Анна Зайкова

Фотограф сообщил, что кота благополучно передали хозяевам.

Запечатленный на снимке Илья Александров рассказал vn.ru, как нашел и вытащил кота:

«Услышал, что где-то мяукает. Пополз по полу, нашел дырку в полу. Он оттуда мяукает. Позвал его, он вылез. А я дальше на свежий воздух»

«Коту счастья, пожарнику уважение», «Человек с добрым сердцем!», «Благородная работа», — пишут пользователи в сообществе «Типичный Новосибирск».

Кто-то обращает внимание на спокойствие кота: «Выглядит так, как будто это он спасателя вывел», «У рыжей морды вид такой, как будто всё так и задумано».

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