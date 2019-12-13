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Жизнь

В соцсетях жителям Алтайского края обещают несуществующие выплаты

Алтайское министерство социальной защиты опровергло распространившуюся в соцсетях информацию о выплатах, которые якобы скрывают от людей. В ведомстве заявили, что серия роликов в «Одноклассниках», которая посвящена этой теме, дают пользователям ложную информацию.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

В ведомстве призывают жителей края обращаться за достоверной информацией в официальные источники и быть бдительными.

Информацию о мерах социальной поддержки публикуют на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления — на сайте ведомства, в системах: «Консультант плюс», «ГАРАНТ», «Кодекс» в краевой газете «Алтайская правда» и федеральном издании «Российская газета».

Иные источники, например, социальные сети, не содержащие ссылок на официальные источники опубликования, не являются достоверными. А значит, их нельзя использовать в качестве основания для обращения в органы социальной защиты населения за выплатами.

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