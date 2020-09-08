В Совете Федерации поддержали идею сделать выходным днем 31 декабря

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение Минтруда сделать 31 декабря выходным днем. Он счел возможными как законодательные изменения по этому вопросу, так и постановления правительства.

«Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным — это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу», — цитирует Рязанского РИА Новости.

Сенатор предположил, что основное препятствие выходному дню 31 декабря в том, что в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность. Однако выходить в этот день на работу на 2−3 часа ради этого «не совсем логично».

Также Рязанский заявил, что, несмотря на перенос выходных дней с 2 и 3 января 2021 года, эти дни остаются нерабочими.

«Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни», — добавил он.

В Минтруде уточняли — в этом году 31 декабря невозможно сделать выходным днем по нормам Трудового кодекса, но это можно реализовать в 2021 году, пишет Lenta.ru.

Праздники-2021

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое в следующем году выпадает на пятницу.

Нерабочими также станут дни с 1 по 9 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.