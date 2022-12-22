В СПА, в книжный, или на батуты? 9 интересных подарочных сертификатов, которые можно купить в Барнауле

Сертификат на сеанс тату
В салоне Unity можно приобрести подарочный сертификат любым номиналом от 2000 рублей.
Сертификат в СПА-салон
Например, в «СПА-центре 77» предлагают дарить сертификаты на любую услугу от 1000 рублей. Посетитель сможет пойти на ту процедуру, которую прописал в условиях даритель, а может выбрать другую за ту же цену.
Сертификат в магазин спортивной экипировки
В «Триал-спорте» можно есть подарочные сертификаты на сумму от 1000 рублей. Цены заведение указывает фиксированные. Использовать карту можно только в том магазине, в котором ее оформили.
Сертификат в книжный магазин
«Читай-город» предлагает фиксированные варианты подарочных карт номиналом 500 рублей, 1000 и 3000 рублей. Использовать их можно в любом розничном магазине города.
Сертификат в кино
В «Киномире» можно купить подарочный сертификат на одну или две персоны. Оформителю нужно выбрать количество человек, билетов и фильмы для просмотра. Карта действует в выбранном городе в любом кинотеатре этой сети.
Сертификат в батутный центр
В «Пружине» есть подарочные сертификаты на сумму от 500 рублей. Выбрать можно любую услугу: просто попрыгать, научиться делать трюки, устроить себе день батутного фитнеса. Цены на карты фиксированные.
Сертификат на мастер-класс по лепке из глины
В Bono-dono можно оформить электронные сертификаты на занятие по лепке. Цена сертификата 880 рублей, занятие будет длиться 90 минут. Созданное изделие можно будет забрать из мастерской через три-четыре недели после обжига. С собой стоит иметь сменную обувь.
Сертификат на урок фигурного катания
Bono-dono предлагает подарить урок пируэтов на льду. Цена сертификата 1350 рублей. Занятие длится час. Аренда коньков оплачивается отдельно.
Сертификат на мастер-класс по диджеингу
В Bono-dono также можно приобрести подарочную карту. Одно занятие на человека будет стоить 1500 рублей. Четыре урока — 6000 рублей.
Как действуют сертификаты?
- Срок действия сертификата не прописан в законе. Если при оформлении сертификата не указан срок его действия, то с ним можно прийти в течении трех лет, так как это срок исковой давности. В этот период можно подать в суд исковое заявление о возврате денег
- Сертификат можно приобрести на конкретную сумму, на скидку, на услугу
- На товары, работы или услуги, которые приобрели по подарочному сертификату, распространяются те же правила, что и при их покупке напрямую
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