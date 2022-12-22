В СПА, в книжный, или на батуты? 9 интересных подарочных сертификатов, которые можно купить в Барнауле

Altapress.ru рассказывает, где в Барнауле можно оформить подарочные карты и сертификаты к Новому году, чтобы впечатлить близких на праздник и не услышать в ответ грустный вздох.

Сертификат на сеанс тату

В салоне Unity можно приобрести подарочный сертификат любым номиналом от 2000 рублей.

Подарочный сертификат на сеанс тату. vk.com/unity_brn

Сертификат в СПА-салон

Например, в «СПА-центре 77» предлагают дарить сертификаты на любую услугу от 1000 рублей. Посетитель сможет пойти на ту процедуру, которую прописал в условиях даритель, а может выбрать другую за ту же цену.

Подарочный сертификат в СПА-центр. vk.com/public211039488

Сертификат в магазин спортивной экипировки

В «Триал-спорте» можно есть подарочные сертификаты на сумму от 1000 рублей. Цены заведение указывает фиксированные. Использовать карту можно только в том магазине, в котором ее оформили.

Товар магазина спортивной экипировки. vk.com/trialsport_ru

Сертификат в книжный магазин

«Читай-город» предлагает фиксированные варианты подарочных карт номиналом 500 рублей, 1000 и 3000 рублей. Использовать их можно в любом розничном магазине города.

Сертификат в книжный магазин. vk.com/chitaigorod

Сертификат в кино

В «Киномире» можно купить подарочный сертификат на одну или две персоны. Оформителю нужно выбрать количество человек, билетов и фильмы для просмотра. Карта действует в выбранном городе в любом кинотеатре этой сети.

Подарочный сертификат на киносеанс. vk.com/kinomir_siberia

Сертификат в батутный центр

В «Пружине» есть подарочные сертификаты на сумму от 500 рублей. Выбрать можно любую услугу: просто попрыгать, научиться делать трюки, устроить себе день батутного фитнеса. Цены на карты фиксированные.

Подарочный сертификат в батутный центр. vk.com/batut_pruzzzina

Сертификат на мастер-класс по лепке из глины

В Bono-dono можно оформить электронные сертификаты на занятие по лепке. Цена сертификата 880 рублей, занятие будет длиться 90 минут. Созданное изделие можно будет забрать из мастерской через три-четыре недели после обжига. С собой стоит иметь сменную обувь.

Мастер-класс. barnaul.bonodono.ru

Сертификат на урок фигурного катания

Bono-dono предлагает подарить урок пируэтов на льду. Цена сертификата 1350 рублей. Занятие длится час. Аренда коньков оплачивается отдельно.

Мастер-класс. barnaul.bonodono.ru

Сертификат на мастер-класс по диджеингу

В Bono-dono также можно приобрести подарочную карту. Одно занятие на человека будет стоить 1500 рублей. Четыре урока — 6000 рублей.

Мастер-класс. barnaul.bonodono.ru