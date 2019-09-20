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Жизнь

В спальном районе Барнаула на день отключат холодную воду

В субботу, 21 сентября в нескольких домах по улицам Панфиловцев и Попова отключат холодную воду. Об этом сообщает официальный сайт города.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

Холодной воды не будет с 9:30 до 19:00 по адресам:

  • ул. Панфиловцев, 10, 12, 14, 14а,

  • ул. Попова, 91, 93.

Горожанам предлагают оставить заявку на подвоз воды по телефону 28−22−00.

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