В России назревает скандал из-за слов хоккеиста Панарина о негодяях, подхалимах и родине

Как пишет Газета.ru, ранее спортсмен опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не поддерживает нынешнюю политическую ситуацию в России, а также призвал не путать Родину и государство.
Пользователь Twitter под ником «Электронный алкоголь» репостнул видео спортсмена и обратился к депутату Госдумы Родниной.
Это пять, неси зачёткуhttps://t.co/5qW5wILxpy pic.twitter.com/WjHiFoof2O— Roustem Adagamov (@adagamov) June 5, 2020
«Ирина Константиновна, смотрите, не все на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое», — написал пользователь.
«Я только за свободу мнений! А вам „алкоголь“, не важно какой, явно затуманил разум», — ответила Роднина.
Сам же невольный виновник разборок Артемий Панарин в последующем видеообращении сообщил, что за сказанные слова на него обрушилась волна критики со стороны «негодяев и подхалимов».
При этом он отметил, что существующий политический строй в России все также не принимает.