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Жизнь

В России назревает скандал из-за слов хоккеиста Панарина о негодяях, подхалимах и родине

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о резком заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
instagram.com/artemiypanarin

Как пишет Газета.ru, ранее спортсмен опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не поддерживает нынешнюю политическую ситуацию в России, а также призвал не путать Родину и государство.

Пользователь Twitter под ником «Электронный алкоголь» репостнул видео спортсмена и обратился к депутату Госдумы Родниной.

«Ирина Константиновна, смотрите, не все на льду так гладко, молодое поколение не хочет в едином строю на кнопки нажимать. Между нами, и не только молодое», — написал пользователь.

«Я только за свободу мнений! А вам „алкоголь“, не важно какой, явно затуманил разум», — ответила Роднина.

Артемий Панарин на Алтае
Артемий Панарин на Алтае
gorno-altaisk.info

Сам же невольный виновник разборок Артемий Панарин в последующем видеообращении сообщил, что за сказанные слова на него обрушилась волна критики со стороны «негодяев и подхалимов».

При этом он отметил, что существующий политический строй в России все также не принимает.

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