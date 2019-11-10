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Жизнь

В США научились делать водку по принципу фотосинтеза

Специалисты американской Air Co. изобрели экологичную водку для производства которой требуются только воздух и вода. Аппарат работает на солнечной энергии и может поместиться даже комнате, сообщает журнал «Профиль» со ссылкой на CNBC.

Алкоголь.
Алкоголь.
altapress.ru

Для производства новой водки не нужны длительная ферментация, сложная система перегонки для удаления примесей и огромные посевы зерновых. Требуется только электричество, чтобы расщепить воду на кислород и водород, а потом соединить водород с углекислым газом при помощи каталитической реакции.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, только делает это более эффективно», ― пояснил соучредитель и технический директор Air Co. Стаффорд Шихан.

Бутылка экологичной водки объёмом 750 мл стоит в США 65 долларов. Пока её можно купить только в некоторых нью-йоркских барах и ресторанах, но в 2020 году компания планирует продавать свою водку и в обычных магазинах. Те, кому удалось попробовать новый напиток, сообщают, что на вкус он ничем не отличается от обычной водки.

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