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Жизнь
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В США умер старейший ветеран Второй мировой войны

В США на 113-м году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны в Соединенных Штатах Ричард Овертон. Он умер 27 декабря в реабилитационном центре от пневмонии, сообщила «Российская газета».

Свеча.
Свеча.
СС0

Овертон родился в 1906 году. Во время Второй мировой он три года отслужил в составе авиационного инженерного батальона на островах Тихого океана, в том числе в Перл-Харборе. Долгожитель не любил вспоминать о войне и говорил, что «забыл все это».

Большую часть жизни Овертон прожил в столице Техаса городе Остине на одной улице, которую в день 111-летия ветерана назвали его именем. А в 112-й день рождения в мае этого года долгожитель признался, что курит все годы, начиная с 18 лет, а также не отказывает себе в стаканчике виски. До 110 лет Овертон самостоятельно ездил за рулем своего автомобиля.

По данным американских СМИ, Ричард Овертон также был самым старым мужчиной в США.

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