В ставке Гитлера под Винницей обнаружили «подземную многоэтажку» с газом

Украинские археологи обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей новые подземные сооружения в четыре этажа, рассказала директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая, сообщает ТАСС. Два верхних этажа заполнены газами (аргон и радон).

С помощью современных средств зондирования на участке в 24 гектара, отведенном под экспозицию военной техники, обнаружен рукотворный подземный объект. А именно — некое сооружение в четыре этажа с тоннелем на глубине 10−12 метров с бетонными перекрытиями толщиной 50 сантиметров и более. Два верхних этажа заполнены газами, два нижних еще требуют дополнительных исследований, сообщила директор музея.

Тем не менее, по ее словам, о раскопках тайных сооружений пока речь не идет, но намечены иные исследования. Какие именно, археологи не уточнили.

Ставка

Бывшая ставка Гитлера Werwolf была возведена нацистами в 1942 году на оккупированной территории Украины в районе поселка Стрижавка. Она представляла собой комплекс как наземных, так и подземных сооружений.

Считается, что Гитлер находился там трижды, последний раз в сентябре 1943 года. В марте 1944 года ставка была взорвана отступающими немецко-фашистскими войсками. После войны ставка была превращена в Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма.