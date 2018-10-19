В стиле Little Big: самые яркие танцы сумасшедшего челленджа Skibidi

Одним из первых на #skibidichallenge отозвался Иван Ургант. Вся команда телешоу «Вечерний Ургант» станцевала под трек Skibidi.
Клип российской группы Little Big на песню Skibidi набрал больше 29 млн просмотров, а пользователи сети с энтузиазмом записывают ролики для #skibidichallenge. Суть челленджа в том, чтобы повторять несложные движения из клипа Skibidi. Altapress.ru нашел самые яркие и оригинальные ролики.
Одним из первых на #skibidichallenge отозвался Иван Ургант. Вся команда телешоу «Вечерний Ургант» станцевала под трек Skibidi.
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