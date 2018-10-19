Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
66

В стиле Little Big: самые яркие танцы сумасшедшего челленджа Skibidi

Клип российской группы Little Big на песню Skibidi набрал больше 29 млн просмотров, а пользователи сети с энтузиазмом записывают ролики для #skibidichallenge. Суть челленджа в том, чтобы повторять несложные движения из клипа Skibidi. Altapress.ru нашел самые яркие и оригинальные ролики.

Skibidi
Skibidi
Скрин с видео

Одним из первых на #skibidichallenge отозвался Иван Ургант. Вся команда телешоу «Вечерний Ургант» станцевала под трек Skibidi.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка