Егор Крид, Филипп Киркоров и Тимати выпустили новый клип «Цвет настроения черный»: за несколько дней его посмотрели больше 15 миллионов человек. По сюжету клипа «Цвет настроения черный» Киркоров подписывает контракт с лейблом Black Star, и затем происходит преображение певца.

В новом клипе Крида и Киркорова «Цвет настроения черный» шутят над помпезным стилем «короля» российской поп-музыки, исполнители поют на фоне дорогих машин и большого количества красивых девушек, а в конце Крид и Киркоров предстают в образах из сериала «Во все тяжкие».

Кроме того, в клипе содержится большое количество рекламы. Например, в финале ролика «Цвет настроения черный» Егора Крида от покушения на его жизнь спасает пачка контрацептивов.

«Ни для кого не секрет, что группировка Black Star давно уже работает по принципу мемоперерабатывающего завода», — пишет GQ.

Филипп Киркоров в клипе «Цвет настроения черный» Скрин с видео

В плане ритма и текстов «Цвет настроения черный» перекликается с песней «Цвет настроения синий», и одновременно — с треком «Гучи» Тимати и Крида.

Клип «Цвет настроения черный» опубликовали на канале BlackStarTV.

Совсем недавно, 8 сентября состоялась официальная премьера клипа на песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Он вызвал ажиотаж и яростные комментарии. В СМИ его называют неприличным, провокационным, а кто-то «просто трэшем».

В клипе «Ибица» динозавр поедает человека, а Киркоров и Басков из бластеров его убивают. Они едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу бесконечные козни и наносят увечья. В клипе «Ибица» высмеивают лишний вес Киркорова и портят всегда ухоженное лицо Баскова.