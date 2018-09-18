Читайте нас в соцсетях
18 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Жизнь
228

Клип Крида и Киркорова «Цвет настроения черный» набрал 15 миллионов просмотров за 5 дней

Егор Крид, Филипп Киркоров и Тимати выпустили новый клип «Цвет настроения черный»: за несколько дней его посмотрели больше 15 миллионов человек. По сюжету клипа «Цвет настроения черный» Киркоров подписывает контракт с лейблом Black Star, и затем происходит преображение певца.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

В новом клипе Крида и Киркорова «Цвет настроения черный» шутят над помпезным стилем «короля» российской поп-музыки, исполнители поют на фоне дорогих машин и большого количества красивых девушек, а в конце Крид и Киркоров предстают в образах из сериала «Во все тяжкие».

Кроме того, в клипе содержится большое количество рекламы. Например, в финале ролика «Цвет настроения черный» Егора Крида от покушения на его жизнь спасает пачка контрацептивов.

«Ни для кого не секрет, что группировка Black Star давно уже работает по принципу мемоперерабатывающего завода», — пишет GQ.

Филипп Киркоров в клипе &quot;Цвет настроения черный&quot;
Филипп Киркоров в клипе «Цвет настроения черный»
Скрин с видео

В плане ритма и текстов «Цвет настроения черный» перекликается с песней «Цвет настроения синий», и одновременно — с треком «Гучи» Тимати и Крида.

Клип «Цвет настроения черный» опубликовали на канале BlackStarTV.

Совсем недавно, 8 сентября состоялась официальная премьера клипа на песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Он вызвал ажиотаж и яростные комментарии. В СМИ его называют неприличным, провокационным, а кто-то «просто трэшем».

В клипе «Ибица» динозавр поедает человека, а Киркоров и Басков из бластеров его убивают. Они едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу бесконечные козни и наносят увечья. В клипе «Ибица» высмеивают лишний вес Киркорова и портят всегда ухоженное лицо Баскова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка