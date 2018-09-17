Кто такой рэпер Хаски и зачем он устроил собственные «похороны»

16 сентября в Москве прошло «прощание» с рэпером Хаски: на сцене дома культуры «Стимул» в гробу лежал популярный исполнитель. В течение часа люди подходили, целовали Хаски в лоб или просто фотографировали. Затем гроб закрыли и увезли, сообщает daily.afisha.ru. Прямая трансляция «похорон» шла в Instagram.