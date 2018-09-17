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Кто такой рэпер Хаски и зачем он устроил собственные «похороны»

16 сентября в Москве прошло «прощание» с рэпером Хаски: на сцене дома культуры «Стимул» в гробу лежал популярный исполнитель. В течение часа люди подходили, целовали Хаски в лоб или просто фотографировали. Затем гроб закрыли и увезли, сообщает daily.afisha.ru. Прямая трансляция «похорон» шла в Instagram.

Фото с "похорон" рэпера Хаски
Фото с "похорон" рэпера Хаски
vk.com/newskool_ns

«Репер Хаски поехал кукухой и устроил собственные похороны», — так прокомментировал это событие tjournal.ru.

Предположительно, своим эпатажным поступком рэпер хотел создать ажиотаж вокруг нового альбома. Ему это, безусловно, удалось. Многие присутствующие на «похоронах» публиковали в соцсетях фото и видео с Хаски и вели прямые трансляции. В итоге слово «Хаски» возглавило топ русскоязычного твиттера, сообщает memepedia.ru.

Рэпер Хаски эпатировал публику в течение недели перед своими «похоронами». Он выложил видео, в котором удаляет свой новый альбом.

Еще Хаски повис на веревке на балконе отеля Ritz-Carlton в центре Москвы и за это попал в полицию, сообщает Сноб.

Кто такой рэпер Хаски

Хаски — российский хип-хоп исполнитель. Настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. Широкую известность получил после треков «Черным-черно» и «Пуля-дура», сообщает artchange.ru. Исполнителя высоко оценили не только слушатели, но и его «коллеги», например, Карандаш и Оксимирон.

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