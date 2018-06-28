"Ты дико написал ЕГЭ": родители выпускников барнаульской гимназии сняли пародию на клип рэпера Фараона

Родители барнаульских школьников смогли точно воссоздать антураж клипа рэпера Фараона. В видео они рассказывают о своих детях и их учебе.

Одна из героинь ролика говорит:

Самый вкусный борщ, но почему-то не доел. Налила тарелку под хэштегом "дайте две". Он не прочитал сегодня Горького "На дне". Мама в самом низком флексе вырубает интернет.

Другой родитель читает:

Понимаешь, сын, твой отец имеет вес. Я роняю Барнаул, как роняет рэпер Face.

Текст написал барнаульский музыкант Александр Волокитин, режиссер ролика — Алексей Ружников.