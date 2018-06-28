"Ты дико написал ЕГЭ": родители выпускников барнаульской гимназии сняли пародию на клип рэпера Фараона

В Барнауле родители выпускников гимназии №22 сняли пародию на клип рэпера Фараона "Дико, например". Видео разместили на канале "Mishka Video" в Youtube.
Родители барнаульских школьников смогли точно воссоздать антураж клипа рэпера Фараона. В видео они рассказывают о своих детях и их учебе.
Одна из героинь ролика говорит:
Самый вкусный борщ, но почему-то не доел.
Налила тарелку под хэштегом "дайте две".
Он не прочитал сегодня Горького "На дне".
Мама в самом низком флексе вырубает интернет.
Другой родитель читает:
Понимаешь, сын, твой отец имеет вес.
Я роняю Барнаул, как роняет рэпер Face.
Текст написал барнаульский музыкант Александр Волокитин, режиссер ролика — Алексей Ружников.
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