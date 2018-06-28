"Ты дико написал ЕГЭ": родители выпускников барнаульской гимназии сняли пародию на клип рэпера Фараона

Сегодня, 15:22.
Жизнь

В Барнауле родители выпускников гимназии №22 сняли пародию на клип рэпера Фараона "Дико, например". Видео разместили на канале "Mishka Video" в Youtube.

Кадр из клипа.
Кадр из клипа. Фото: Скриншот видео с канала "Mishka Video", youtube.com.

Родители барнаульских школьников смогли точно воссоздать антураж клипа рэпера Фараона. В видео они рассказывают о своих детях и их учебе.

Одна из героинь ролика говорит:

Самый вкусный борщ, но почему-то не доел.

Налила тарелку под хэштегом "дайте две".

Он не прочитал сегодня Горького "На дне".

Мама в самом низком флексе вырубает интернет.

Кадр из клипа.
Кадр из клипа.

Другой родитель читает:

Понимаешь, сын, твой отец имеет вес.

Я роняю Барнаул, как роняет рэпер Face.

Текст написал барнаульский музыкант Александр Волокитин, режиссер ролика — Алексей Ружников.

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