В Петербурге песню Цоя перепели в стиле 60-х

Музыканты питерской группы "Биртман" сняли оригинальный клип на песню Виктора Цоя "Прохожий", пишет "РГ".
В кавере нет характерных протестных нот, стилистика относится к 60-м годам.
"21 июня 2018 года Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. В честь этого события мы решили слегка похулиганить и перенести песню "Прохожий" из 80-х в 60-е", — говорится в официальном заявлении музыкантов.
Группа "Биртман" изначально позиционировала себя как музыкальная мистификация. Участники снимали клипы в стиле 60-х, которые заливали на музыкальные ресурсы. В "Википедии" они даже написали вымышленную биографию лидера группы. Но так как в песнях присутствовали такие слова как "селфи" или "лайк" обман быстро вскрылся. Сейчас музыканты активно выступают с концертами.
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