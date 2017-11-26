В Барнауле отреставрировали памятник Виктору Цою

Житель Барнаула Александр Серпокрылов вместе с добровольцами отреставрировал памятник Виктору Цою на пр. Социалистическом около Алтайского государственного педагогического университета. Об этом инициатор идеи рассказал в сообществе Barnaul22.
По словам Серпокрылова, в реставрации памятника участвовали энтузиасты и сам автор скульптуры. Краску и необходимые материалы Александр купил на свои деньги. Раскрасить памятник ему помогли молодые художники граффити, а также скульптор-монументалист, член Союза художников России, Михаил Кульгачев и его сын скульптор Сергей Кульгачев.
"Памятник приведен в надлежащее состояние. Теперь он вновь порадует горожан своим бронзовым цветом", — пишет Александр.
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