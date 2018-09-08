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Киркоров и Басков выпустили шокирующий клип, в котором жестко тиранят друг друга

В интернете состоялась официальная премьера клипа на песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Он уже вызвал ажиотаж и яростные комментарии. В СМИ его называют неприличным, провокационным, а кто-то «просто трэшем».

Крип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Крип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Скрин с YouTube

В ролике динозавр поедает человека, а Киркоров и Басков из бластеров его убивают. Они едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу бесконечные козни и наносят увечья. В клипе высмеивают лишний вес Киркорова и портят всегда ухоженное лицо Баскова.

Как пишет News.ru, сюжет клипа до последнего момента держался в тайне. За 12 часов до премьеры Киркоров опубликовал в своём Instagram реакцию коллег по цеху.

В съемках клипа приняли участие также Сергей Шнуров, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев, Анита Цой, Гарик Харламов.

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