Киркоров и Басков выпустили шокирующий клип, в котором жестко тиранят друг друга

В ролике динозавр поедает человека, а Киркоров и Басков из бластеров его убивают. Они едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу бесконечные козни и наносят увечья. В клипе высмеивают лишний вес Киркорова и портят всегда ухоженное лицо Баскова.
Как пишет News.ru, сюжет клипа до последнего момента держался в тайне. За 12 часов до премьеры Киркоров опубликовал в своём Instagram реакцию коллег по цеху.
В съемках клипа приняли участие также Сергей Шнуров, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев, Анита Цой, Гарик Харламов.