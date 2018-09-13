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Ведущий Киселев назвал новый клип Киркорова и Баскова «отвратительной мерзостью»

Телеведущий Дмитрий Киселев разразился гневной колонкой по поводу недавно вышедшего клипа Филипа Киркорова и Николая Баскова Ibiza на РИА Новости. Он назвал это творение «не просто дурновкусием», а «отвратительной мерзостью».

Клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Скрин с YouTube

По мнению Киселева, певцы «причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие».

Он подчеркивает: эстетика в клипе Ibiza низкопробна.

Дмитрий Киселев,
телеведущий:

Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?

Вот и получилось, по мнению Киселева, «нечто пошлое, что не национально и не интернационально».

Он рассуждает о том, путает ли он личности артистов с их героями. И приходит к выводу, что нет: «Продукт — выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска».

Киселев считает, что Киркоров и Басков боятся отстать от трендов, завидуют Шнуру.

Дмитрий Киселев,
телеведущий:

Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и «Голубые огоньки» не претендует, то coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным.

Он утверждает, что не имеет ничего против свободы творчества. Но не хотел бы, чтобы государство продолжало поддерживать «творческие проявления, явно противоречащие государственной культурной политике».

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