В стиле Rap Trap Vogue* пройдет Мисс Гранмулино «Апрель- 2019»

Открыто голосование для выбора полуфиналисток Мисс Granmulino апрель 2019 — проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»
С 22 по 25 апреля ежедневно с 18.00 до 20.00 каждый может увидеть, как проходят репетиции и подготовка к вечеру красоты в ресторане «Granmulino» и «Vienne Lion».
В программе вечера:
- Музыкальное сопровождение
- Топ-чарты Billbord и iTunes
- Hip hop и Vogue номера
- Beatbox и тематические розыгрыши для гостей
Вход свободный!
Бронь столов обязательна: 36−36−00
Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22
* Рэп-трип VOGUE — музыкально-танцевальное направление