В стиле Rap Trap Vogue* пройдет Мисс Гранмулино «Апрель- 2019»

Открыто голосование для выбора полуфиналисток Мисс Granmulino апрель 2019 — проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»

С 22 по 25 апреля ежедневно с 18.00 до 20.00 каждый может увидеть, как проходят репетиции и подготовка к вечеру красоты в ресторане «Granmulino» и «Vienne Lion».

В программе вечера:

Музыкальное сопровождение

Топ-чарты Billbord и iTunes

Hip hop и Vogue номера

Beatbox и тематические розыгрыши для гостей

Вход свободный!

Бронь столов обязательна: 36−36−00

Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22

* Рэп-трип VOGUE — музыкально-танцевальное направление