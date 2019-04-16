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В стиле Rap Trap Vogue* пройдет Мисс Гранмулино «Апрель- 2019»

25 апреля в ресторане «Granmulino» и «Vienne Lion» пройдет очередной этап конкурса Мисс Granmulino.

Мисс Granmulino «Апрель- 2019».
Мисс Granmulino «Апрель- 2019».
Иллюстрация: архив ресторана «Granmulino».

Открыто голосование для выбора полуфиналисток Мисс Granmulino апрель 2019 — проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»

С 22 по 25 апреля ежедневно с 18.00 до 20.00 каждый может увидеть, как проходят репетиции и подготовка к вечеру красоты в ресторане «Granmulino» и «Vienne Lion».

В программе вечера:

  • Музыкальное сопровождение
  • Топ-чарты Billbord и iTunes
  • Hip hop и Vogue номера
  • Beatbox и тематические розыгрыши для гостей

Вход свободный!

Бронь столов обязательна: 36−36−00

Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22

* Рэп-трип VOGUE — музыкально-танцевальное направление

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