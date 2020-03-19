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Жизнь

В столичном супермаркете появились укомплектованные тележки «набором паникеров»

Тележки, укомплектованные «набором паникера», появились в одном из московских супермаркетов «Ашан».

Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
skyscrapercity.com

На кадрах видно — в тележки помещены товары длительного хранения, пользующиеся повышенным спросом: крупы, мука, растительное масло и так далее.

«Наборы» предлагаются трех видов по разной цене и с разным количеством товаров, пишет «Росбалт».

Комментаторы пишут, что это — отличный ход «втюхать» залежалый товар. Некоторые советуют руководству выписать годовую премию в евро менеджеру, который придумал этот ход.

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