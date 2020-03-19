В столичном супермаркете появились укомплектованные тележки «набором паникеров»

На кадрах видно — в тележки помещены товары длительного хранения, пользующиеся повышенным спросом: крупы, мука, растительное масло и так далее.
В Ашане теперь можно взять уже собранную тележку с набором паникера— Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 18, 2020
Капитализм победит любой карантин pic.twitter.com/pKcS8ggRsF
«Наборы» предлагаются трех видов по разной цене и с разным количеством товаров, пишет «Росбалт».
Комментаторы пишут, что это — отличный ход «втюхать» залежалый товар. Некоторые советуют руководству выписать годовую премию в евро менеджеру, который придумал этот ход.