В барселонской опере провели концерт для горшков с цветами

Этот концерт должен помочь осмыслить абсурдное состояние человека в эпоху коронавируса, лишающего публику позиции зрителя, заявил один из авторов проекта Эудженио Ампудио.
«Концерт для биоцена» открыл струнный квартет с пьесой итальянского композитора Джакомо Пуччини «Хризантема» — его выбрали за схожий с реквием мотив.
Все полученные от концерта деньги направят медикам, пишет polit.ru.
COVID-19
Испания остается одним из из крупнейших центров распространения коронавируса в Европе.
К 23 июня в стране выявили 246 504 случаев коронавируса, из них 28 324 смертельных.