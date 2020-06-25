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Жизнь

В барселонской опере провели концерт для горшков с цветами

В Барселоне после трех месяцев карантина открылся Большой театр Лисеу. На первом концерте не было ни одного зрителя — музыканты играли для 2 292 горшков с домашними растениями, сообщает Reuters.

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ССО

Этот концерт должен помочь осмыслить абсурдное состояние человека в эпоху коронавируса, лишающего публику позиции зрителя, заявил один из авторов проекта Эудженио Ампудио.

«Концерт для биоцена» открыл струнный квартет с пьесой итальянского композитора Джакомо Пуччини «Хризантема» — его выбрали за схожий с реквием мотив.

Все полученные от концерта деньги направят медикам, пишет polit.ru.

COVID-19

Испания остается одним из из крупнейших центров распространения коронавируса в Европе.

К 23 июня в стране выявили 246 504 случаев коронавируса, из них 28 324 смертельных.

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