В столице Алтайского края вновь пробки

Протяженность движения заторможена от пр. Строителей до пл. Октября.
Пробки.
Яндекс.Карты
По данным Яндекс.Карт затор достигает 8 баллов.
Ранее горожанка поделилась ситуацией, которая добивает автомобилистов.
Во вторник 21 ноября жители Барнаула снова столкнулись с затором.
Протяженность движения заторможена от пр. Строителей до пл. Октября.
По данным Яндекс.Карт затор достигает 8 баллов.
Ранее горожанка поделилась ситуацией, которая добивает автомобилистов.
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