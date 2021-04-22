В столице Сибири людям пришлось отстреливаться от агрессивного питбуля

В Новосибирске во дворе жилого дома на улице Земнухова 8 питбуль набросился на собаку. Хозяин, с которым она гуляла, чтобы спасти своего питомца, начал отстреливаться от агрессивного животного.

Свидетелями происшествия стали жители окрестных домов, которых питбуль держит в страхе уже несколько лет.

«Выглянула в окно и увидела, что питбуль набросился на какую-то собачку, с которой гулял ребенок. Там подбежали прохожие, удалось этого песика кое-как отбить. Он убежал и ребенок за ним. Потом, спустя некоторое время, я вижу, как этот же питбуль гонится уже за другой собакой — благо им вместе с хозяином удалось спрятаться в магазине, — рассказала „КП Новосибирск“ жительница дома Ирина. — А вот третий случай я уже успела заснять на видео. Этот агрессивный пес бросился на еще одну собаку, которая была вместе с хозяином. Человек решил его отогнать — начал отстреливаться».

Сибирячка пояснила, что старшая по дому планирует в ближайшее время написать заявление в полицию о произошедшем. Ведь агрессивный питбуль не дает покоя местным жителям уже несколько лет.

По ее словам, хозяин собаки живет в их подъезде, справиться со своим животным он явно не может. Гуляет без намордника и поводка. Пес часто кидается на чужих питомцев и на людей тоже.

Женщина утверждает, что четыре года назад он покусал ее дочь так, что девочку пришлось везти в больницу.