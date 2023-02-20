В столице Сибири отменили прямые выборы мэра

Законопроект приняли в двух чтениях депутаты Законодательного собрания. По новой системе мэра будут выбирать не граждане, а Законодательное собрание.
Законопроект получил 50 голосов «за» и 13 «против», сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Теперь главу областного центра будут выбирать из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Мэра будут избирать на срок на пять лет.
На сегодняшний день Хакасия стала единственным регионом Сибири, где остались прямые выборы мэра.