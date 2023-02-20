20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В столице Сибири отменили прямые выборы мэра

В Новосибирске отменили прямые выборы глав областного центра и наукограда Кольцово, сообщает ТАСС.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Законопроект приняли в двух чтениях депутаты Законодательного собрания. По новой системе мэра будут выбирать не граждане, а Законодательное собрание.

Законопроект получил 50 голосов «за» и 13 «против», сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Теперь главу областного центра будут выбирать из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Мэра будут избирать на срок на пять лет.

На сегодняшний день Хакасия стала единственным регионом Сибири, где остались прямые выборы мэра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость