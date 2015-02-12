В страдающем от паводка районе Алтайского края построят дамбу за 400 млн рублей

К 2023 году райцентру Краснощековского район будет не страшен паводок. Там планируют построить капитальную дамбу, которая сдержит любые колебания уровня воды в Чарыше, сообщила пресс-служба АКЗС.

В 2019 году в окрестностях Краснощеково построили пятиметровую дамбу, которая отсекла старое русло Чарыша, ведущее к населенному пункту. Это временная мера. На строительство ушло 5 млн рублей. На новую дамбу нужно почти в 70 раз больше — 400 млн рублей.

Пока краевое минприроды готовит пакет документов, чтобы защитить финансовые средства на 2021 год.

«Если они в следующем году будут выделены, то, с учетом проведения торгов, работы мы сможем начать только с июня — после прохождения первой и второй волны паводка. Строительство рассчитано на полтора года», — рассказал глава Краснощековского района Александр Бобрышев.

В таком случае защитное сооружение построят в течение 2022 года. Точно об одобрении документов станет известно в апреле-мае.

Спикер АКЗС Александр Романенко отметил, что утверждение проекта дамбы в Краснощеково — это общая задача краевых властей, и депутаты готовы лоббировать интересы региона на федеральном уровне.

«Река Чарыш с характером — с ней шутки плохи, поэтому нам просто необходимо одобрение проекта. Если начнутся какие-то сбои, то мы готовы подключиться для решения ситуации в «ручном режиме», — заверил спикер краевого Заксобрания.

Очень тяжелая ситуация в Краснощековском районе сложилась во время паводка 2018 года. Затопило сначала Маралиху и Усть-Козлуху, а затем и райцентр. Новую дамбу жителям обещали еще после суперпаводка-2014.