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Жизнь

В стране протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

В России прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. На них протестировали возможность физического отключения Рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Интернет в селах.
Интернет в селах.
СС0

Тестировалась возможность физического отключения российской части интернета. Цель — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.

Как сообщает собеседник издания, официальные итоги еще не подведены, предварительно, учения признаны успешными. В них приняли участие «Ростелеком», «Транстелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» и операторы «большой четверки».

Отчетные материалы планируется подготовить до 31 августа.

В Роскомнадзоре сообщили, что в соответствии с законодательством такие учения проводятся ежегодно.

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