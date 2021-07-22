В стране протестировали работу рунета при отключении от глобальной сети

Тестировалась возможность физического отключения российской части интернета. Цель — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.
Как сообщает собеседник издания, официальные итоги еще не подведены, предварительно, учения признаны успешными. В них приняли участие «Ростелеком», «Транстелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» и операторы «большой четверки».
Отчетные материалы планируется подготовить до 31 августа.
В Роскомнадзоре сообщили, что в соответствии с законодательством такие учения проводятся ежегодно.