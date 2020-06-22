В связи с пандемией коронавируса СГК переориентировала свою благотворительную программу на помощь медицинским учреждениям

Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании завершил поставку оснащения в медицинские учреждения Бийска и Рубцовска. Перечень наименований для помощи определялся на основании пожеланий больниц, чтобы учесть и закупить для них самое необходимое и важное в период работы с короновирусными больными.

В период активного распространение коронавирусной инфекции СГК приняла решение переориентировать благотворительную деятельность и направить ее на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19 в десяти городах присутствия.

В Алтайском крае благотворительную поддержку получили Городская больница № 2 г. Бийска и больница № 3 г. Рубцовска. Туда были направлены защитные костюмы, очки, экраны, респираторы и маски общим количеством более 30 тысяч единиц.

Всего в рамках благотворительной помощи СГК закупила и направила в больницы и станции скорой медицинской помощи регионов присутствия:

более 10 тысяч противочумных защитных костюмов и одноразовых комплектов одежды для врачей-инфекционистов , 500 халатов

500 халатов 20 тысяч респираторов и 11,5 тысяч одноразовых медицинских масок , 400 фильтров для масок.

400 фильтров для масок. 6,8 тысяч одноразовых перчаток,

784 пары защитных очков и 700 защитных экранов лица

2 монитора и 18 стоек , а также расходные материалы для аппаратов ИВЛ,

а также расходные материалы для аппаратов ИВЛ, 41 кровать для оборудования дополнительного отделения детской больницы в Красноярске.

Также для медицинских учреждений СГК приобрела бактерицидные лампы, биохимический анализатор крови, анализатор электролитов, электрокардиограф, комплект мониторов для измерения давления и ЭКГ. После завершения пандемии все оборудование останется на балансе больниц.