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В связи с пандемией коронавируса СГК переориентировала свою благотворительную программу на помощь медицинским учреждениям

Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании завершил поставку оснащения в медицинские учреждения Бийска и Рубцовска. Перечень наименований для помощи определялся на основании пожеланий больниц, чтобы учесть и закупить для них самое необходимое и важное в период работы с короновирусными больными.

В период активного распространение коронавирусной инфекции СГК приняла решение переориентировать благотворительную деятельность и направить ее на помощь лечебным учреждениям и врачам, которые работают с больными COVID-19 в десяти городах присутствия.

В Алтайском крае благотворительную поддержку получили Городская больница № 2 г. Бийска и больница № 3 г. Рубцовска. Туда были направлены защитные костюмы, очки, экраны, респираторы и маски общим количеством более 30 тысяч единиц.

Всего в рамках благотворительной помощи СГК закупила и направила в больницы и станции скорой медицинской помощи регионов присутствия:

  • более 10 тысяч противочумных защитных костюмов и одноразовых комплектов одежды для врачей-инфекционистов, 500 халатов
  • 20 тысяч респираторов и 11,5 тысяч одноразовых медицинских масок, 400 фильтров для масок.
  • 6,8 тысяч одноразовых перчаток,
  • 784 пары защитных очков и 700 защитных экранов лица
  • 2 монитора и 18 стоек, а также расходные материалы для аппаратов ИВЛ,
  • 41 кровать для оборудования дополнительного отделения детской больницы в Красноярске.

Также для медицинских учреждений СГК приобрела бактерицидные лампы, биохимический анализатор крови, анализатор электролитов, электрокардиограф, комплект мониторов для измерения давления и ЭКГ. После завершения пандемии все оборудование останется на балансе больниц.

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