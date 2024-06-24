Из-за массового обесцвечивания кораллов некоторые территории около островов Пхи-Пхи будут закрыты для посещения. Об этом пишет Telegram-канал «Реальный Таиланд».

С 30 июня несколько районов национального парка Хат Ноппхарат станут недоступны для туристов. Решение было принято после того, как выяснилось, что почти все кораллы и морские анемоны в этой зоне потеряли цвет.

Особенно сильное обесцвечивание наблюдается в заливе Лох Ба Као, пещере викингов и заливе Пи Лех — там пострадало до 100 % кораллов и актиний.

Чтобы не усугублять ситуацию, эти районы решили закрыть для посетителей. Есть надежда, что после этого кораллы смогут восстановиться.

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