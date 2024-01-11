Спасение или смерть. Когда отменят льготную ипотеку и как это повлияет на стоимость жилья в Барнауле

Некоторые банки решительно меняют условия выдачи по программам льготных ипотек, однако до их полной отмены еще есть время. Нужно ли торопиться, вернут ли льготы и разделится ли рынок недвижимости Барнаула на «до и после», разобрался altapress.ru .

Когда отменят льготные программы

Льготную и Семейную ипотеку продлевали несколько раз, в последний – в конце 2022 года. В этом году правительство намерено завершить эти программы 1 июля.

По некоторым оценкам, к концу 2023 года средняя разница в цене между «первичкой» и «вторичкой» достигла 42%. Считается, что на первую застройщики взвинтили цены из-за ажиотажа, сложившегося вокруг льготных программ, и их нужно стабилизировать. К тому же, их позиционировали, как временную антикризисную меру.

Программы уже начали сворачивать. Например, в декабре повысили минимальный размер первоначального взноса до 30% по ипотеке с господдержкой.

С 1 марта 2024 года снова повысят надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокими показателями долговой нагрузки, что сильно ограничит возможность получить льготную ипотеку.

Строительство в Барнауле. Недвижимость. Михаил Хаустов

Председатель комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что вероятность отмены – 99%, отмечает «Парламентская газета».

Его позиция: люди, обращающиеся за кредитом по льготным программой, выигрывали за счет относительно низких ставок, но больше теряли за счет роста стоимости жилья. При этом, Аксаков добавил, что досрочно программу закрывать не планируют.

23 декабря правительство России снизило размер субсидии банкам по льготным программам на 0,5 процентного пункта.

Теперь с 11 января – Сбербанк, а с 12 января – ВТБ будут выдавать ипотечные кредиты по льготным ставкам только на покупку жилья у застройщиков-партнеров. То есть с их субсидированием компаниями.

В остальных случаях будут предлагать оформить ипотеку с базовой программой. Доступные для льгот объекты Сбер предлагает искать на «Домклик».

Квартиры на "Домклик". Домклик

Глобальные последствия

Разработчики «Стратегии развития инфраструктуры до 2030 года» опасаются, что полный отказ от льготного кредитования может сократить ввод нового жилья по всей стране на 30 млн кв. м к 2028 году.

По их подсчетам, льготная ипотека помогла увеличить объемы строительства с 82,2 млн кв. м в 2020 году до 102,8 млн кв. м в 2023-м.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов в разговоре с «Коммерсантом» сделал прогноз, что моментальная отмена приведет к очень резкому торможению рынка. По его мнению, нужно постепенно приближать льготные ставки к рыночным.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в беседе с РБК предположил, что спрос на новостройки в России может упасть на 20-30% в 2024 году.

Ипотека. Freepik.

После отмены программ эксперты ждут роста цен на недвижимость в пределах инфляции. Спад возможен в случае скидок.

Что будет с рынком недвижимости в Барнауле

В ближайшие месяцы сообщество ждет ажиотажный спрос. Те, кто не пользовался уходящими программами, ускорятся с выбором квартиры.

Директор барнаульского филиала агентства недвижимости «Этажи» Анатолий Захаров отметил, что растет спрос на услугу «Льготное рефинансирование». То есть при оформлении кредита клиенты получают сертификат на бесплатное переоформление ипотеки по сниженным ставкам в будущем.

Решение банков предоставлять льготную ипотеку только при условии софинансирования со стороны застройщиков Захаров назвал серьезной мерой, которая дополнительно простимулирует рост цен «первички».

Анатолий Захаров, директор барнаульского филиала компании "Этажи". Ирина Пергаева

Это мнение поддерживает Татьяна Зинченко, директор «Агентства недвижимости Татьяны Зинченко».

«Не ясно, как поведут себя застройщики в Барнауле – они могут не делать этого (субсидировать кредит. – Прим. Ред.) из-за высокого спроса. А петербургские и московские компании в условиях конкуренции однозначно на это пойдут, - считает Зинченко. – Не думаю, что за счет субсидирования стоимость квадратного метра будет расти в крупных городах. А вот в небольших нас ждет удорожание».

Также она предполагает, что застройщики в мегаполисах могут пойти на введение беспроцентных рассрочек на 5-7 лет, как это делают в Дубае.

«В любом случае это будет выгодно: потребуется наполнять эскроу-счета и перетягивать к себе аудиторию любыми способами. Будет больше креатива, маркетинга и активное привлечение риэлторского сообщества», - отметила Татьяна Зинченко.

Татьяна Зинченко. Zinchenko Estate

Эти тенденции, по ее мнению, будут проявляться в течение полугода, а после отмены льгот – заметно усилятся.

Падения цен собеседница не ждет, лишь корректировку в больших городах на фоне снижения спроса и стагнацию в малых. Подобное она уже наблюдала в 2022 году.

«Застройщикам, риелторам и банкирам нужно зарабатывать, поэтому в любом случае рынок будет живым. Особенное оживление начнется к осени – в этот период планируют снизить ключевую ставку», - прогнозирует Зинченко.

Продолжит жить и вторичный рынок: люди будут покупать недвижимость, чтобы в условиях инфляции сохранить и приумножить капитал.

«Говоря о том, что недвижимость «улетела в космос», – сравните с другими товарами. Автомобили и туристические путевки также подорожали в два-три раза. Рубль дешевеет, и мы никуда от этого не денемся. Недвижимость будет догонять инфляцию и перегонять», - сказала Татьяна Зинченко.

«Полной отмены льготных ипотечных программ мы не прогнозируем, - подчеркнул Анатолий Захаров. – Государство продолжит поддерживать различные категории граждан (семьи с детьми, военнослужащих, вынужденных переселенце, специалисты в сельском хозяйстве и т.п.) через целевые сертификаты и другие программы».

Таиланд. unsplash.com

Продлят ли льготные программы

15 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что безадресную льготную ипотеку нужно завершать в июле. А вопрос продления адресной семейной ипотеки нужно обсудить.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, должны остаться «стимулирующие» ипотеки: семейная, ряд территориальных, таких как Дальневосточная, а также льготный кредит для специалистов определенных отраслей.

«Стратегия развития инфраструктуры до 2030 года» предлагает запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования взамен отмененных, сообщал «Коммерсантъ».

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что льготную ипотеку «для всех» могут сохранить в отдельных регионах с низким спросом. Нам это, судя по всему, не грозит.

Справка Семейную ипотеку запустили в 2018 году. По программе можно получить кредит по ставке в 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. С 2022 года она доступна семьям с двумя детьми, которым еще нет 18 лет. Льготную ипотеку выдают по ставке 8% годовых на те же цели, что и семейную. Максимальный размер кредита – 6 млн рублей. По условиям, этим кредитом может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин России без ограничений по возрасту и семейному положению. Банк устанавливает дополнительные требования.

Самое важное - в нашем Telegram-канале