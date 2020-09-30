В Тальменском районе детские площадки растут как грибы

Три года назад глава Тальменского района Сергей Самсоненко поставил задачу — в каждом поселении разработать проект по программе «Поддержка местных инициатив». Жители особых надежд не питали. Однако, за это время в районе открыли 47 социально-значимых объектов, а на следующий год запланированы еще 26 проектов.

Инициатива получила поддержку

По условиям программы «ППМИ» жители на общем собрании решают, что необходимо построить в поселке. Чаще всего проекты связаны с инфраструктурой для детей — детские и спортивные площадки, ремонт библиотеки, детского садика или местного Дома культуры. Для привлечения средств из регионального бюджета необходимо, чтобы доля финансирования проекта со стороны сельчан составила 5−15%. Район вложит 10−30%, а юридические лица или инвесторы — до 7%.

Старания окупились — дети счастливы

В селе Луговое, где проживает 1 169 человек, в 2018 году по программе «Поддержка местных инициатив» была построена детская площадка на сумму более 1 млн рублей. Такой же объект появился спустя год в с. Выползово. Они практически не отличаются друг от друга — набор развлекательных объектов стандартный. Качели, горки и карусели размещены на мягком песке, а все это огорожено специальной сеткой.

В сентябре 2020-го в с. Луговое появилась спортивная площадка на школьной территории. Она оборудована специальным мягким покрытием, чтобы игры и занятия детей проходили в безопасности, оснащена высоким ограждением. Объект был построен по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Валентина Духнич,

глава Луговского сельсовета:

Фото Дарьи Зыковой Мы благодарны нашим сельхозпроизводителям и предпринимателям, которые помогли построить детскую площадку. Местные жители не сразу, но включились в процесс и внесли свой вклад в формирование комфортной среды для детей. По условиям программы местные жители должны оплатить хотя бы 5% работ. На общем сборе поселения было принято решение собирать не менее 300 рублей с дома. Появление спортивной площади также важно для нас. Благодаря программе мы смогли оборудовать место для занятий физкультурой.

Детские и спортивные площадки также были построены в селах Зайцево, Язово, Новотроицк, Озерки и Таскаево по программам «Комплексное развитие сельских территорий» и «Поддержка местных инициатив».

В 2020 году состоялось торжественное открытие детской площадки в с. Курочкино (население менее тысячи человек). По словам местных жителей, дети с рассвета до заката играют на площадке. Здесь есть интересные горки в виде домиков, с коридорами и «пожарным спуском», и гнездо-образные качели с сеткой, на которых могут разместиться сразу несколько ребят. Место для площадки тоже выбиралось особенное — открытое, чтобы детей было хорошо видно.

Татьяна Кундик,

глава Курочкинского сельсовета:

Фото Дарьи Зыковой В программе «ППМИ» начали участвовать три года назад, первым делом обновили сельскую библиотеку. В 2019-м начали ремонт клуба, а теперь решили обустроить детскую площадку. Местные жители самостоятельно занимались организацией и благоустройством. Закупили только развлекательные элементы и оборудование. Для поселка площадка — это возможность для детей проводить время в безопасности, на огороженной территории.

В прошлом году в с. Озерки по краевой программе «Комфортная городская среда» построили многофункциональную площадку спорта и отдыха.