В Татарстане обнаружили вещество внеземного происхождения

Ученые Казанского федерального университета обнаружили на месторождении гипса в Татарстане вещество внеземного происхождения, пишут «Казанские ведомости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По мнению специалистов, вещество образовалось во время разрушения метеорного тела в атмосфере еще 272,95 лет назад.

«Изучение состава тела показало, что основной его компонент — железо. <…> Мы пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

В прошлом году ученые КФУ также нашли вещество внеземного происхождения в озерах Тургояк, Плещеево, Рубском, Байкал и других.