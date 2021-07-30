31 июля
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Жизнь

В Татарстане обнаружили вещество внеземного происхождения

Ученые Казанского федерального университета обнаружили на месторождении гипса в Татарстане вещество внеземного происхождения, пишут «Казанские ведомости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Метеорит
Метеорит
CC0

По мнению специалистов, вещество образовалось во время разрушения метеорного тела в атмосфере еще 272,95 лет назад.

«Изучение состава тела показало, что основной его компонент — железо. <…> Мы пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

В прошлом году ученые КФУ также нашли вещество внеземного происхождения в озерах Тургояк, Плещеево, Рубском, Байкал и других.

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