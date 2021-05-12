В Татарстане прошли похороны девятерых погибших при стрельбе в школе

12 мая в Татарстане прошли похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175 детей и педагогов, сообщил « Татар-информ ».

Похороны прошли в Казани и в двух районах республики.

В результате нападения на казанскую гимназию погибли 9 человек, из них 7 детей и два педагога. Венера Айзатова 11 мая была дежурным учителем и находилась на первом этаже школы. Она стала первой жертвой стрелка.

Вторая погибшая учительница, 26-летняя Эльвира Игнатьева, попыталась спасти одного из учеников, фактически закрыв собой ребенка. Так рассказывают очевидцы.

В настоящее время в больницах города находятся 23 пострадавших.

В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани. barnaul.org

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Жители Барнаула принесли цветы, мягкие игрушки и свечи к Мемориалу Славы. Алтайский край скорбит вместе с Казанью.