Что известно о новой функции Telegram - сторис и как они будут работать

Павел Дуров отметил, что изначально не собирался добавлять сторис в Telegram, так как "истории уже есть повсюду". Однако после многочисленных просьб пошел навстречу пользователям и начал разработку функции.
По его словам, сторис сделают профили Telegram более информативными и красочными. А каналы смогут привлечь новую аудиторию.
"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", - подчеркнул Дуров.
По словам разработчика, сторис находятся на последней стадии тестирования. Они станут доступны в начале июля.
Сторис будут размещены в расширяемом разделе в верхней части списка чатов. Так они будут более заметны и при этом не будут занимать много места.
Дуров отмечает, что свои и чужие истории можно будет скрыть в любой момент. Их нужно переместить в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо главного экрана.
Сторис в Telegram будут отличаться от других социальных сетей несколькими качествами.
Дуров заявляет, что теперь пользователь сможет с высокой точностью определить, кто может просматривать его истории. Например, только избранные контакты или все пользователи.
В сторис будут включены десятки инструментов для редактирования фотографий и видео. Нововведением стали подписи, которые позволяют добавлять больше контекста или ссылок.
Истории в Telegram будут поддерживать двойную камеру. Пользователь сможет публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.
Также пользователь сам сможет выбрать, когда истечет срок действия истории – через 6, 12, 24 или 48 часов, или же отображать постоянно.