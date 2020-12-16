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16 декабря
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Жизнь

В Telegram произошел второй сбой за день

В работе мессенджера Telegram второй раз за сутки зафиксирован сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Интернет в селах.
Интернет в селах.
СС0

Около 90% жалоб связаны с подключением к Telegram, еще девять — с отправкой сообщений. Проблемы возникли у жителей России, Украины, Белоруссии, Германии, Чехии, Швейцарии и других европейских стран. Через прокси-сервера мессенджер также не работает.

В Telegram подтвердили, что некоторые пользователи, в первую очередь в Европе и на Ближнем Востоке, испытывают проблемы с подключением.

Утром уже сообщалось о неполадках Telegram, а также в YouTube и WhatsApp. 14 декабря у пользователей возникали проблемы и с доступом к сервисам Google.

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